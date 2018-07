Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann im Nordderby bei Hannover 96 am Samstag auf den Einsatz von Aaron Hunt hoffen. Der Spielmacher, der in der Woche vor Ostern fast ausschließlich individuell gearbeitet hatte, konnte zu Wochenbeginn wieder mit der Mannschaft trainieren, teilte der HSV am Ostermontag mit. "Wir haben bei Aaron die Woche bewusst zum Aufbau genutzt. Es wäre blöd gewesen, wenn wir ihn voll in die Belastung genommen hätten. Wir wissen, wie wichtig er für unser Spiel ist und dass wir die Belastung steuern müssen", erklärte Cheftrainer Bruno Labbadia.

Er konnte auch die zuletzt angeschlagenen Profis Ivica Olic, Cléber und Dennis Diekmeier sowie nach langer Pause Nachwuchsstürmer Batuhan Altintas wieder im Teamtraining begrüßen. Der erkrankte Kapitän Johan Djourou absolvierte hingegen nur ein Aufbautraining.

Mitteilung Hamburger SV