Hamburg (dpa/lno) - Einen toten Schweinswal hat ein Spaziergänger am Ostermontag in Hamburg-Blankenese entdeckt. Das etwa 80 Zentimeter lange Tier lag auf Steinen am Ufer der Elbe, wie ein Polizeisprecher in der Hansestadt sagte. Der Schweinswal habe eine Verletzung an der Heckflosse gehabt - vermutlich von einer Schiffsschraube.