Hamburg (dpa/lno) - Peter Knäbel glaubt nicht daran, dass die Bundesliga-Fußballer des Hamburger SV noch einmal tief in den Abstiegsstrudel geraten. "Es ist für uns mit diesem Kader absolut möglich, von den ausstehenden sieben Spielen fünf zu gewinnen. Wir können fast jede Mannschaft in der Liga schlagen und die zwei Ausnahmeteams Bayern und Dortmund zumindest ordentlich fordern", sagte der Sportchef der Hanseaten in einem Interview des "Kicker".

Ein verlorenes Jahr sei es für den 49-Jährigen nicht gewesen: "Ich sehe in diesem Schlussakt für uns immer noch viele Möglichkeiten. Das einzige Resümee, zu dem ich jetzt bereit bin, ist dieses: Wir haben uns in den letzten Wochen keine Ausgangsposition erarbeitet, die uns Fantasie nach oben lässt." Mit dem Siegen wollen die auf Platz zwölf rangierenden Hamburger "so schnell wie möglich beginnen". Am besten schon am Samstag (15.30 Uhr) bei Schlusslicht Hannover 96.

Lewis Holtby äußerte unterdessen Verständnis für den Wolfsburger Max Kruse, der neben dem Platz auffällig geworden und aus der Nationalmannschaft vorerst verbannt wurde. Der Mittelfeldmann wolle den Kollegen nicht verteidigen, sagte er dem "Hamburger Abendblatt". "Aber er hat niemandem etwas getan. Es passieren viel schlimmere Dinge auf dieser Welt. Aber wenn ein Fußballer einen Fehler macht, wird das medial hochgeschaukelt."

Am Samstag bestreitet Holtby sein 50. Bundesliga-Spiel für den HSV. Gegen Hannover erwartet der 25-Jährige eine schwierige Partie. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel "haben wir noch einiges wiedergutzumachen".

