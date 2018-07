Hamburg (dpa/lno) - Knapp drei Wochen nach einem versuchten Überfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburg-Poppenbüttel fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tätern. Die Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sollen drei der vier Tatverdächtigen zeigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sollen am 9. März versucht haben, die Eingangstür des Geschäfts im Alstereinkaufszentrum aufzudrücken. Dabei habe einer der Maskierten den 53 Jahre alten Juwelier mit einem Beil bedroht. Ein Komplize habe eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Als es den Räubern nicht gelang, die Tür zu öffnen, flüchteten sie.

Ein weiterer Komplize hatte laut Polizei vor dem Einkaufszentrum in einem Auto gewartet, das in der Nacht zuvor im Stadtteil Barmbek-Nord gestohlen worden war. Eine Sofortfahndung mit 15 Streifwagen und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Der Wagen wurde in der Nähe des Tatorts gefunden.

