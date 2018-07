Hamburg (dpa/lno) - Die Volksinitiative gegen große Flüchtlingsheime hat offiziell die erste Hürde genommen. Die Initiative "Hamburg für gute Integration" habe die notwendige Zahl von mindestens 10 000 gültigen Unterschriften vorgelegt, teilte die Innenbehörde am Dienstag mit. Zweifel am Zustandekommen der Initiative gab es jedoch nie, hatte sie doch am 2. März nach nicht einmal einer Woche des Sammelns rund 26 000 Unterschriften eingereicht. Die Bürgerschaft muss nun bis Ende August entscheiden, ob sie das Anliegen der Initiative übernimmt. Sie möchte unter anderem, dass Flüchtlingsheime von maximal 300 Schutzsuchenden bewohnt werden und die Unterkünfte zudem mindestens einen Kilometer voneinander entfernt liegen.