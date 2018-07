Hamburg (dpa/lno) - Wegen Tragens eines T-Shirts mit einer rechtsradikalen Parole hat das Hamburger Landgericht am Mittwoch einen 35-Jährigen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à acht Euro verurteilt. Damit bestätigte die Strafkammer nach Angaben eines Gerichtssprechers ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Harburg vom August vergangenen Jahres, gegen das der Angeklagte Berufung eingelegt hatte. Der 35-Jährige hatte nach Feststellung der Richter im Juni 2014 an einer Geburtstagsfeier in einem Lokal im Stadtteil Marmstorf teilgenommen. Er und 14 weitere Gäste sollen dabei T-Shirts mit der Aufschrift "Weisse Wölfe - Terrorcrew" und einem stilisierten Schlagring getragen haben. Als die Polizei einschritt, wendeten die Teilnehmer ihre T-Shirts auf links.

Die Richter von Amts- und Landgericht waren der Ansicht, dass es nicht nur um einen Verstoß gegen das Uniformverbot gehe, sondern dass mit der Parole auch eine politische Gesinnung zum Ausdruck gebracht werden sollte. Einen gleichnamigen rechtsextremen Verein hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Mitte März verboten. Der Angeklagte, ein selbstständiger Tätowierer, ist nach Angaben des Gerichtssprechers wegen Widerstands, Körperverletzung und Verwendens von verfassungsfeindlichen Kennzeichen vorbestraft.