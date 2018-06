Hamburg (dpa) - Die Hamburger Polizei hat ihre Sonder-Ermittlungsgruppe zu den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht aufgelöst. "Die meisten Spuren sind abgearbeitet", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Beamten würden die Ermittlungen aber fortsetzen. Federführend sei nun die Abteilung für Sexualdelikte im Landeskriminalamt. Die Sonderkommission war Anfang Januar gegründet worden, um die Ermittlungen zu bündeln. Sie bearbeitete 243 Strafanzeigen von 403 betroffenen Frauen und ermittelte 21 Tatverdächtige. Fünf von ihnen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Zuletzt wurden am 10. März ein 21-jähriger Marokkaner in einer Bremer Flüchtlingsunterkunft und ein 25-jähriger Iraner in einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung verhaftet. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor über die Auflösung der Ermittlungsgruppe berichtet.

