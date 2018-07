Kiel (dpa/lno) - Nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Lebensgefährtin ist ein 57-jähriger Angeklagter wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann die Frau am 30. Juli 2015 in deren Norderstedter Wohnung mit einem Küchenmesser umbrachte. Die 55-Jährige starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft an über 20 Stich- und Schnittverletzungen. Der Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, er habe im Streit die Kontrolle verloren und zugestochen. Der 57-jährige aus Ghana hielt sich seit 1999 illegal in Deutschland auf. Um seinen Aufenthaltsstaus zu legalisieren, wollten beide angeblich heiraten. Doch die Partnerin habe einen Rückzieher gemacht.