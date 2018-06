Hamburg (dpa/lno) - Frauen-Volleyball-Bundesligist VT Aurubis Hamburg steht kurz vor dem Aus. Die finanziellen Mittel des Vereins reichen wie erwartet höchstwahrscheinlich nicht aus, um weiter in der 1. Liga spielen zu können. "600 000 Euro brauchen wir: 370 000, also mehr als die Hälfte, fehlt uns noch", sagte Präsident Volker Stuhrmann am Donnerstag. Die Frist für den Lizenzantrag läuft am Freitag (24.00 Uhr) aus. Auch für Plan B, in der 2. Liga weiterzumachen, reicht das Geld wohl nicht. Mit einer Rettung rechnen die Verantwortlichen nicht mehr. Stuhrmann: "Es müsste schon ein kleines Wunder geschehen."

Schon vor zwei Jahren hatte Hauptsponsor Aurubis seinen Ausstieg bei den Volleyballerinnen zum Saisonende 2015/16 angekündigt. Seitdem kämpfen die Verantwortlichen um Ersatz. "Wir haben alles versucht, um neue Sponsoren zu gewinnen - aber es ist uns nicht gelungen", sagte Stuhrmann. Mehr als hundert Firmen habe er kontaktiert. Lediglich Unternehmer Alexander Otto erklärte sich bereit, mit 100 000 Euro zu helfen. Jedoch unter der Bedingung, dass weitere Sponsoren den Verein unterstützen. "Es hat trotzdem nicht gereicht."

Sportlich lief es für das Volleyball-Team hingegen besser. Elf Siege konnten die Damen für sich verbuchen und verabschiedeten sich als Tabellen-Neunte aus der Saison.

VT Aurubis Hamburg

Volleyball Bundesliga