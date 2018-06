Hamburg (dpa) - Für den FC St. Pauli rückt ein Aufstieg in die Fußball-Bundesliga in immer weitere Ferne. Die Hamburger kamen am Freitagabend im heimischen Millerntor-Stadion nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin hinaus. Zwar verkürzte das Team von Trainer Ewald Lienen den Rückstand auf den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg auf sieben Punkte, doch die Franken können am Sonntag den Vorsprung auf zehn Zähler ausbauen. Die Berliner waren im ersten Durchgang das gefährlichere Team und hatten durch einen Kopfball von Damir Kreilach (39. Minute) ihre beste Chance, auf der Gegenseite waren Lasse Sobiech (32.) und Lennart Thy (74.) einem Treffer nahe.