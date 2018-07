Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will heute gegen den 1. FC Union Berlin zu alter Heimstärke zurückfinden. In den vergangenen drei Partien am Millerntor mussten die Hanseaten, mit acht Punkten Rückstand auf Rang drei derzeit Tabellenvierter, zwei Niederlagen hinnehmen. Verletzungsbedingt werden Verteidiger Joel Keller, Außenspieler Jeremy Dudziak und Stürmer John Verhoek fehlen. Der Einsatz von Mittelfeldakteur Kyoungrok Choi, der mit Südkoreas U23-Auswahl unterwegs war, ist offen. Dafür könnte der von einem Kreuzbandriss genesene Ryo Miyaichi sein Pflichtspieldebüt geben.

Trainer Ewald Lienen bezeichnete die Berliner als torgefährliche Mannschaft, die sehr aggressiv spiele und schwer zu bezwingen sei. Vor allem vor Union-Angreifer Bobby Wood, mit 14 Treffern einer der Toptorjäger der Liga, ist der Respekt groß. "Wir wissen, dass er ein sehr gefährlicher Spieler ist, aber Union hat allgemein eine sehr gute Offensive", sagte Außenverteidiger Marc Hornschuh.

