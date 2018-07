Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess um Drogengeschäfte mit rund 60 Kilogramm Marihuana will das Hamburger Landgericht heute sein Urteil verkünden. Zuvor sollen der Verteidiger und die Staatsanwältin noch ihre Plädoyers halten. Der 30 Jahre alte Angeklagte hatte zum Prozessauftakt am Mittwoch ein Geständnis abgelegt. Er räumte ein, am 21. Oktober vergangenen Jahres 52,5 Kilo Drogen in sein Haus in Hamburg-Bramfeld gebracht zu haben. Noch am selben Tag verkaufte er den Großteil der Menge. Die Polizei hatte den Deal beobachtet und den Angeklagten sowie sieben weitere Verdächtige in Hamburg und Lüneburg festgenommen. Der 30-Jährige gestand zudem, bereits gut zwei Wochen zuvor 8,5 Kilogramm Marihuana verkauft zu haben. Nach einer Absprache unter den Prozessbeteiligten kann er mit einer Strafe von maximal drei Jahren Gefängnis rechnen.