Hamburg (dpa/lno) - Mit einer bunten Konfetti-Parade haben am Sonnabend in Hamburg mehrere Hundert Menschen für mehr Lebensqualität im Alter und bei Demenz demonstriert. "Wir wollen zeigen, dass Menschen mit Demenz durchaus Freude am Leben haben, wenn man ihnen das ermöglicht", sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Es gehe darum, mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Menschen mit Demenz zu schaffen. An der "Konfetti im Kopf"-Parade beteiligten sich neben Sambatrommlern und Musikern auch Mitglieder von mehreren Oldtimer-Clubs mit ihren betagten Fahrzeugen.