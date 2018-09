Hamburg (dpa/lno) - Ein Schwan hat sich in Hamburg-Uhlenhorst in einem verrostetem Boot verfangen und ist von der Feuerwehr befreit worden. Anwohner hatten am Samstagabend den Notruf gewählt, weil sie gesehen hatten, dass das Tier halb in dem verrosteten Boot eingeklemmt war und nicht mehr loskam, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor von dem Vorfall berichtet. Die Rettungskräfte brachten den geschwächten Schwan in ein Tierheim. Dort soll er nach Feuerwehrangaben von Tierärzten untersucht und wieder aufgepäppelt werden.