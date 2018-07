Hamburg (dpa/lno) - Mit der Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 2017 beginnt auch für die Hamburger Symphoniker eine neue Zeit: Für sie wird die nächste Saison die erste als Residenzorchester der Laeiszhalle. "In der Laeiszhalle hat das moderne symphonische Konzertleben Hamburgs begonnen, hier ist eine Tradition geprägt worden, auf der wir aufbauen wollen", erklärte Intendant Daniel Kühnel am Montag. "Das heißt für uns, auch in der Saison 2016/2017 Musik zu machen, die die Wirklichkeit unserer Stadt reflektiert und die potenziell für jeden da ist."

Die Symphoniker, die seit 2009 unter dem Chefdirigat des Briten Jeffrey Tate (72) stehen, sind eines von drei großen Orchestern der Hansestadt - neben den Philharmonikern und dem NDR Sinfonieorchester, das unter den Namen NDR Elbphilharmonie Orchester künftig Residenzorchester der am 11. Januar 2017 eröffnenden Elbphilharmonie sein wird.

Hamburger Symphoniker