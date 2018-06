Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat ein Freundschaftsspiel beim niedersächsischen Landesligisten FC Eintracht Cuxhaven vereinbart. Die Partie findet am 20. Mai um 18.00 Uhr auf dem Jahnsportplatz in Cuxhaven statt.

Das Spiel gehört zur Tour der Hamburger nach Abschluss der Bundesliga-Saison. Zu der vor drei Wochen vereinbarten Rundreise gehören auch Stationen bei den Landesligisten TuS Celle FC am 16. Mai (16.00 Uhr) und Rotenburger SV am 18. Mai (18.00 Uhr) sowie beim Nordost-Oberligisten FC Anker Wismar am 22. Mai (16.00 Uhr). Die Bundesliga-Saison endet am 14. Mai.

Spielplan HSV