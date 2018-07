Hamburg (dpa/lno) - Zur 16. Langen Nacht der Museen wollen 60 Häuser in Hamburg ihre Türen öffnen. Rund 700 Veranstaltungen stehen am Samstag (9. April) zwischen 18.00 und 2.00 Uhr auf dem Programm, wie die Veranstalter bereits mitteilten. Im Detail wollen sie die Angebote heute vorstellen. Rund 30 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zur Langen Nacht der Museen in der Hansestadt. Damals öffneten 57 Einrichtungen für Führungen, Musik, Tanz, Theater, Filme, Lesungen und zahlreiche Mitmach-Aktionen.

Auch diesmal stehen die unterschiedlichsten Angebote auf dem Programm. Im Museum für Kunst und Gewerbe etwa vertont N. U. Unruh, der Drummer der Einstürzenden Neubauten, in vier Trommelperformances die Markenzeichen der Berliner 80er-Jahre-Provokateure "Geniale Dilletanten". Ganz in der Nähe - im Deutschen Zusatzstoffmuseum - geht es derweil darum, welche "beliebte Frühstückszutat aus Läusepipi und Bienenspucke besteht".

Neu in diesem Jahr dabei sind neben anderen das Kaffeemuseum Rösterei Burg, das den Weg der Kaffeebohne zeigt, und der Dialog im Stillen mit Einblicken in die Gebärdensprache.

Auch englische, arabische, persische, französische, plattdeutsche, portugiesische und russische Veranstaltungen sind geplant.

