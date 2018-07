Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Großeinsatz gegen den Drogenhandel haben Beamte von Zoll und Polizei im Hamburger Osten vier Tatverdächtige festgenommen. Rund 70 Beamte durchsuchten bereits am vergangenen Freitag vier Wohnungen und eine Sportsbar im Stadtteil Billstedt, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg am Mittwoch mitteilte. Sie stellten dabei kleinere Mengen Heroin und Kokain sowie 11 500 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Gegen die vier Festgenommenen seien am Samstag Haftbefehle erlassen worden. Die Männer stünden im Verdacht, in größerem Umfang mit Drogen gehandelt zu haben. Zwei der Beschuldigten hielten sich illegal in Deutschland auf, hieß es.

