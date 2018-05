Hamburg (dpa/lno) - Das deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg ist auf Rekordkurs. Durch die erstmals in der Hansestadt ausgerichtete und mit 200 000 Euro ausgestattete Global Champions League steigt das Preisgeld für die Traditions-Veranstaltung vom 4. bis 8. Mai in Klein-Flottbek auf rund 1,1 Millionen Euro. Die Global Champions League ist eine Teamwettbewerbs-Serie, die im Rahmen der millionenschweren Global Champions Tour stattfindet.

Der Gesamt-Etat für die fünftägige Derby-Veranstaltung, bei der die bisherige Bestmarke von 87 000 Zuschauern überboten werden soll, beläuft sich auf knapp drei Millionen Euro. "Wir haben mit dem Spring- und Dressur-Derby in Hamburg eine rasante Entwicklung genommen. Das enorme Preisgeld lockt die Weltelite hierher", sagte Veranstalter Volker Wulff am Dienstagabend beim Derby Talk in der Hansestadt. Bei Anmeldeschluss waren 27 der 30 besten Pferde der Weltrangliste für das Pferdsport-Festival gemeldet.

Bei der 87. Auflage des Spring-Derbys, der zweiten Station der Riders Tour ist, wird auch der Überraschungs-Vorjahressieger am Start sein. Christian Glienewinkel aus Celle, von Beruf Altenpfleger, hofft, "dass es auch dieses Jahr wieder für einen vorderen Platz reicht".

Eine Aufwertung erfährt auch das Dressur-Derby. Die Derby-Prüfung wurde um 10 000 auf 30 000 Euro Preisgeld aufgestockt. "Damit sind wir nicht mehr weit weg von fünf Sternen. Diesen Status werden wir sicherlich auch bald erreichen", meinte Wulff.

