Hamburg/Cuxhaven/Ludwigslust (dpa) - Die Metropolregion Hamburg will bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen enger zusammenarbeiten und damit auch für internationale Investoren attraktiver werden. "Wir sind im Wettbewerb der Regionen", sagte Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof am Donnerstag. Die Metropolregion umfasst neben Hamburg 19 Landkreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Die Beteiligten sollen eine Datenbank mit ihren Gewerbeflächen und Informationen wie Versorgungseinrichtungen, Autobahn-Anschlüsse oder technische Ausstattung bestücken. Ein Konzept von 2011 hatte offenkundig nicht die erwartete Resonanz gebracht.

Metropolregion zu Gewerbeflächen