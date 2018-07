Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Flughafen stellt heute seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor und berichtet über seine aktuelle Entwicklung. Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Es endete für den wichtigsten Airport in Norddeutschland mit einem Rekord: Insgesamt 15,6 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen, das waren 5,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie. Durch neue Flugverbindungen und größere Maschinen stehen die Zeichen auch weiterhin auf Wachstum, das allerdings nicht mehr ganz so stark wie im Vorjahr ausfallen dürfte.

