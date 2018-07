Hamburg (dpa/lno) - Ein Faxgerät, ein Mofa-Rahmen, 13 Fahrräder, drei Einkaufswagen - das und einiges mehr fischten 16 Taucher von Polizei, DLRG und Feuerwehr am Donnerstag bei der Aktion "Hamburg räumt auf" aus der Alster. Rund zwei Stunden dauerte die Müllsuche zwischen Skagerak- und Hindenburgbrücke in Hamburg-Alsterdorf. Bei zehn Grad Wassertemperatur und schlechter Sicht tasteten die Taucher sich bis zu drei Meter tief. Helfer zogen die Fundstücke mit Seilen und einem Feuerwehrkran an Land. Schon seit 16 Jahren wird jedes Jahr im Frühjahr eine Stelle der Alster von Tauchern aufgeräumt. In den vergangenen Jahren wurden bereits Tresore, ein Motorrad und ein Münzfernglas gefunden. Die gesamte Aktion "Hamburg räumt auf" geht noch bis zum 10. April.

Hamburg räumt auf