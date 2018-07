Freiburg (dpa/lno) - Zum ersten Mal in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga muss der SC Freiburg auf Nicolas Höfler verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler ist nach seiner fünften Gelben Karte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel des Spitzenreiters gegen den FC St. Pauli gesperrt. Für Höfler soll Mike Frantz im Mittelfeld agieren. Alternativen sind Lucas Hufnagel oder Caleb Stanko, die zuletzt in der zweiten Mannschaft gespielt haben.

"Wir haben am Sonntag nur ein Ziel: St. Pauli besiegen und gut spielen", betonte Trainer Christian Streich vor dem Gastspiel der Hanseaten. Die grundsätzlich vorhandenen Sympathien für den Kiezclub würden dabei in den Hintergrund rücken, zumal der SC das Hinspiel 0:1 verlor, "obwohl wir die bessere Mannschaft waren", meinte Streich.

Neben Höfler wird der im Sommer zum FC St. Pauli wechselnde Vegar Eggen Hedenstad ausfallen, der sich im Spiel mit dem SCF II einen Bänderteilabriss im Sprunggelenk zugezogen hat. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Julian Schuster und Lukas Kübler (beide im Aufbautraining). Das Schwarzwald-Stadion ist bereits ausverkauft, da die Gäste aus Hamburg ihr komplettes Kontingent abgerufen haben.

