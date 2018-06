Hamburg (dpa/lno) - Im Streit über den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Nobel-Stadtteil Blankenese hat die Stadt Beschwerde gegen den verhängten Baustopp eingelegt. Nach Ansicht der Stadt "tragen die Kläger keine Verletzung von eigenen Rechten vor", hieß es am Freitag in einer Mitteilung. "Damit können sie sich nicht auf das vorgetragene Umweltverfahrensrecht berufen." Es handle sich um die erste und bisher einzige Unterkunft in Blankenese. Hier sollten ab Juli Pavillons mit Platz für 192 Schutzsuchende entstehen. Die Stadt wollte für den Bau 42 Bäume fällen. Das hatten Anwohner verhindert und dann den Baustopp durchgesetzt. Das Oberverwaltungsgericht will frühestens Mitte kommender Woche über die Beschwerde der Stadt entscheiden.