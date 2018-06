Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Hamburger Landgericht beginnt am Donnerstag (14. April) ein Prozess gegen eine 31-Jährige, die ihren Sohn vor eine U-Bahn gestoßen haben soll. Der damals elfjährige Junge wurde von der Bahn an der Station Hoheluftbrücke überrollt und lebensgefährlich verletzt. Er verlor einen Fuß. Der Mutter wird versuchter Mord, Misshandlung von Schutzbefohlenen und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau schuldunfähig ist, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Die Anklagebehörde will erreichen, dass das Gericht die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anordnet. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor über das geplante Verfahren berichtet.

Der Prozess werde mit Sicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Ein Gutachter habe dringend davor gewarnt, die Mutter der Presse auszusetzen. Die Frau war bereits kurz nach der Tat am 18. Oktober vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das Amtsgericht Brake bei Bremen entzog der Mutter das Sorgerecht.

