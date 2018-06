Hamburg (dpa/lno) - Rund 600 Flüchtlinge sind in Hamburg-Bergedorf am Samstagnachmittag aus einer Flüchtlingsunterkunft evakuiert worden. Grund dafür sei der Verdacht auf Legionellen im Wasser gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei der Evakuierung sei es außerdem zu einem kleineren Brand an einem der Stockbetten in der Unterkunft gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die rund 600 Menschen seien auf andere Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg verteilt worden, sagte die Sprecherin. Sie wurden mit Bussen zu den Unterkünften gebracht. Legionellen sind Bakterien, die sich in Wasserleitungen oder -tanks bilden können und Krankheiten verursachen können.