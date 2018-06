Hamburg (dpa/lno) - Stürmer Pascal Haase hat in der Fußball-Oberliga Hamburg einen sensationellen Rekord aufgestellt. Der 22 Jahre alte Angreifer des SV Rugenbergen erzielte am Sonntag beim 11:1-Erfolg seines Clubs über den SV Lurup neun Tore und lieferte zu den beiden weiteren Treffern die Vorlage. Noch seltener ist der doppelte Hattrick mit sechs Haase-Toren in der zweiten Halbzeit. Mit 22 "Buden" liegt der Gebäudereinigungs-Meister in der Oberliga-Torjägerliste nun an zweiter Stelle.

"Ich habe weniger an mich gedacht, wollte nur einen hohen Sieg für uns", sagte Goalgetter Haase nach dem Torfestival dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Und ergänzte: "Wenn ich Torschützenkönig werden kann, dann nehme ich das gerne mit. Ist aber zweitrangig für mich."

