Hamburg (dpa/lno) - Zielfahnder der Hamburger Polizei haben einen wegen Vergewaltigung gesuchten 14-Jährigen gefasst. Er sei am Sonntag beim Verlassen eines Hauses in Hamburg-Wandsbek verhaftet worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Jugendliche soll zusammen mit zwei 16-Jährigen und einem 21 Jahre alten Mann ein 14-jähriges Mädchen betrunken gemacht und missbraucht haben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollen sie ihr Opfer am 11. Februar in einen Hinterhof im Stadtteil Harburg gelegt haben - leicht bekleidet und besinnungslos.

Den vier jungen Männern, die nun alle in Untersuchungshaft sitzen, wird sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auch gegen eine 15-Jährige, die die Tat mit ihrem Smartphone gefilmt haben soll, wird ermittelt. Der 14-Jährige war am 21. März aus einem Heim in Lüneburg entwichen. Nach ihm war gefahndet worden.

Polizeimitteilung