Hamburg (dpa) - "Game of Thrones"-Darsteller und Kraftpaket Thor Bjornsson (27, Gregor Clegane) braucht durchschnittlich 10 000 Kalorien am Tag. "Sonst kann ich meine Masse nicht beibehalten", sagte der 185 Kilogramm schwere und 2,06 Meter große Schauspieler bei einer Werbeaktion für einen Wasserhersteller am Montag in Hamburg. Was auf den Teller kommt, sei ihm egal. "Ich esse viel und alles", betonte der gebürtige Isländer. Seit 2013 ist der Koloss mit dem Serien-Spitznamen "Der Berg" in der Erfolgsserie zu sehen. "Es ist schwierig, Schauspieler mit meinen Maßen zu finden, meine Statur öffnet viele Möglichkeiten für mich", sagte der Kampfsportler.

