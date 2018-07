Hamburg (dpa/lno) - Der Science-Fiction-Thriller "Die Netzwelt" von Jennifer Haley über die abgründigen Seiten eines weiter entwickelten Internet hat am Sonntagabend in den Hamburger Kammerspielen Premiere gefeiert. Unheilvoll schillernd gibt Fernsehstar Christian Kohlund (65, "Das Traumhotel") in der Inszenierung von Ralph Bridle einen Netz-Herrscher, in dessen Domäne die User ihre Neigungen zu Pädophilie und Brutalität ohne Konsequenzen für die analoge Wirklichkeit ausleben können. Das preisgekrönte amerikanische Stück wurde 2013 in Los Angeles (Kalifornien) uraufgeführt und danach in London gezeigt. In Deutschland war "Die Netzwelt" bereits in München und Frankfurt/Main zu erleben.

