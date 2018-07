Hamburg (dpa/lno) - Beim FC St. Pauli ist eine Rasen-Debatte ausgebrochen. Denn nach der 3:4-Niederlage beim Tabellenführer SC Freiburg ging es vor allem um eins: die hohe Qualität der Spielfläche im Schwarzwald-Stadion im Vergleich zum Fußballplatz am Millerntor. "Es gibt nicht überall solch einen Rasen", sagte Trainer Ewald Lienen Hamburger Medien (Dienstag). Dagegen sei das heimische Grün mit seinen Unebenheiten unwürdig für eine Zweitliga-Mannschaft.

"Jetzt müssen wir die richtige Entscheidung treffen, wie das zur neuen Saison hingebogen werden kann", sagte Lienen. Geschäftsführer Andreas Rettig zeigte sich offen: "Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern, dazu gehört auch die Qualität des Rasens." Ob das durch intensivere Pflege oder einen neuen Rasen erreicht werden soll, sei noch nicht klar. "Die Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Zuletzt war der Rasen am Millerntor 2012 für rund 120 000 Euro erneuert worden.

