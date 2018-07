Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft will die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben. Unter dem Stichwort "Industrie 4.0" soll dabei die Vernetzung zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Maschinen untereinander vorangebracht und Hamburg in diesem Bereich zu einem führenden Standort gemacht werden. Das Parlament forderte am Mittwoch den Senat auf, den "Masterplan Industrie" zu ergänzen und ein Konzept zu entwickeln, das unter Berücksichtigung des Datenschutzes Plattformen fördert, um Start-ups mit Industrieunternehmen zusammenzubringen.

Zudem soll sich der Senat auf Bundesebene dafür einsetzen, dass Hamburg als weltweit drittgrößter Luftfahrtstandort Sitz des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wird. Außerdem soll ein Institut etabliert werden, das sich mit dem Thema "Industrie 4.0 und virtuelle Produktentwicklung" beschäftigt. Die Opposition kritisierte den Antrag von SPD und Grünen zwar als unzulänglich und zu kurz gegriffen, stimmten letztlich aber dennoch zu. Nur die Linken enthielten sich der Stimme.

