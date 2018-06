Hamburg (dpa/lno) - Vier Fußball-Profis des FC St. Pauli konnten am Mittwoch nicht oder nur reduziert am Mannschaftstraining teilnehmen. Stürmer John Verhoek absolvierte nach einem doppelten Außenbandriss und einem Innenbandanriss im rechten Sprunggelenk lediglich ein individuelles Programm. Auch die Defensiv-Spezialisten Jan-Philipp Kalla (Wadenprellung) und Marc Hornschuh (Pferdekuss) sowie Angreifer Lennart Thy (muskuläre Probleme) trainierten reduziert und ließen sich behandeln, teilte der Zweitliga-Verein. Der Tabellen-Fünfte empfängt am Samstag (13.00 Uhr) den VfL Bochum (Vierter) zum Verfolgerduell im Millerntor-Stadion.

Mitteilung FC St. Pauli