Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute einmal mehr mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Nachdem die Bürgerbegehren gegen große Flüchtlingsheime auf Bezirksebene für unzulässig erklärt worden sind, fordert die CDU nun auf Landesebene Zugeständnisse des Senats an die Volksinitiative gegen große Flüchtlingsunterkünfte. Ihren Antrag für die Aktuelle Stunde hat sie betitelt mit: "Sozialen Frieden wahren, Flüchtlingsghettos verhindern - Rot-Grün muss Volksinitiative ernsthaftes Kompromissangebot vorlegen." Die Grünen möchten in der Aktuellen Stunde über den vorläufig gestoppten Bau von Unterkünften in Blankenese reden: "192 Flüchtlinge müssen auch in Blankenese möglich sein - Hamburg hält an den dortigen Plänen fest", heißt ihr Antrag.

Tagesordnung