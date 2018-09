Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann für das Punktspiel bei Borussia Dortmund mit Emir Spahic planen. Der 35 Jahre alte Abwehrchef, der an den Vortagen wegen eines grippalen Infekts im Training hatte kürzertreten müssen, absolvierte am Donnerstag die komplette Einheit mit der Mannschaft, teilte der HSV via Twitter mit. Dem Einsatz des Bosniers in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) steht wohl nichts im Wege.

Neben Aaron Hunt, dessen erneuter Ausfall wegen anhaltender Knie- und Oberschenkelprobleme bereits feststeht, könnte auch Gideon Jung in Dortmund fehlen. Der defensive Mittelfeldakteur konnte wegen seiner Rückenprobleme am Donnerstag ebenso nur ein Lauftraining absolvieren wie Stürmer Ivica Olic, der zuletzt aber nicht mehr im Kader stand.

HSV-Mitteilung via Twitter