Hamburg (dpa/lno) - Der 51. Deutsche Historikertag in Hamburg will in diesem Jahr über "Glaubensfragen" diskutieren. Das genaue Programm wird am Donnerstag (11.00 Uhr) in Hamburg vorgestellt. Dabei gehe es sowohl um religions- als auch um wissensgeschichtliche Themen. Das Glauben stabilisiere das Denken der Menschen, die Annahmen müssten aber immer wieder hinterfragt werden, heißt es in der Ankündigung. Zu dem laut Veranstalter größten geisteswissenschaftliche Kongress Europas werden vom 20. bis 23. September 3500 Historiker aus 20 Nationen an der Universität Hamburg erwartet. Partnerland ist diesmal Indien. Der Historikertag findet alle zwei Jahre statt.

