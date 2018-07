Hamburg (dpa/lno) - "Glaubensfragen" stehen im Mittelpunkt des 51. Deutschen Historikertag im September in Hamburg. Das Leitthema rücke die weltweiten Auseinandersetzungen zwischen Religions- und Glaubensgruppen in den Mittelpunkt, teilten die Veranstalter am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms mit. Es gehe aber auch darum, die Annahmen der Historiker kritisch zu hinterfragen, sagte der Hamburger Professor Markus Friedrich. Vom 20. bis 23. September 2016 werden 3500 Historiker aus 20 Nationen in Hamburg erwartet. Den Eröffnungsvortrag hält Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Partnerland ist Indien. Der Historikertag findet alle zwei Jahre statt.

Website des 51. Historikertages