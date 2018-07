Hamburg (dpa) - Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste kommen am Donnerstag (11.00 Uhr) in Hamburg zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie zusammen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 140 000 Beschäftigten in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordwestlichen Niedersachsen fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitgeberseite hat die Forderung als weit überhöht zurückgewiesen, aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt. In anderen Tarifbezirken haben die Arbeitgeber 1,2 Prozent mehr Gehalt geboten, von denen aber 0,3 Prozent als Einmalzahlung ohne Anrechnung auf die Tariftabellen geleistet werden sollen.