Hamburg (dpa/lno) - Rothenbaum-Turnierdirektor Michael Stich hofft trotz des erneuten Rückschlags für Tommy Haas, dass der gebürtige Hamburger nochmals beim Tennisturnier in der Hansestadt antritt. "Wir müssen einfach abwarten, wie seine Genesung voranschreitet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er nochmals bei uns aufschlägt", sagte Stich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Haas hatte sich am Mittwoch am rechten Fuß operieren lassen. "Alles lief gut", twitterte er. Es wäre schön, so Stich, wenn der 38-Jährige die Turniere in Stuttgart, Halle und Hamburg spielen und sich von seinen Fans verabschieden könnte. Beim Turnier Ende April in München wird Haas sicher fehlen.

Haas auf Instagram

Haas auf Twitter