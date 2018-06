Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Tierpark Hagenbeck hat zwei Neuzugänge: Zwei Königspinguine aus Berlin sind jetzt von Berlin in die Hansestadt übergesiedelt. Das Besondere: Stan und Olli, wie sie in Berlin genannt wurden, haben sich bislang konsequent ihrer Aufgabe als Mitglieder des Europäischen Erhaltungsprogramms entzogen. Anders gesagt: Das Pärchen ist wohl schwul. Die Weibchen in der Berliner Kolonie dieser zweitgrößten Pinguin-Art haben sie nicht interessiert. Jetzt versuchen sie, sich in der Eismeerwelt des Tierparks zurechtzufinden. Mit einer Neuorientierung des Paares ist übrigens nicht zu rechnen - bei Hagenbeck gibt es ausschließlich Pinguin-Männchen.

