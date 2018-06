Hamburg (dpa/lno) - Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers müssen um ihren Halbfinaleinzug in den Playoffs bangen. Die Wilhelmsburger Korbjäger verloren das vierte Viertelfinal-Spiel in der ProA am Freitagabend in der heimischen Inselparkhalle mit 66:70 (37:29) gegen die Rockets Gotha. Damit steht es in der Best-of-Five-Serie gegen die Thüringer, die von Rudi Völlers Sohn Marco Völler als Kapitän angeführt werden, 2:2. Die Towers hatten bereits 2:0 in Führung gelegen.

Vor 2600 Zuschauern war Bazoumana Koné mit 18 Punkten Topscorer bei den Gastgebern. Allerdings verschuldete er den letzten Ballbesitz seiner Mannschaft sieben Sekunden vor Schluss. Die Hamburger hatten in der zweiten Halbzeit noch mit elf Punkten geführt.

Das entscheidende fünfte Spiel findet am Sonntag (17.00 Uhr) in der "Blauen Hölle" in Gotha statt. Auf den Sieger der Partie wartet in der Vorschlussrunde der Aufstiegstopfavorit Rasta Vechta. Die Halbfinalserie beginnt am 21. April.

