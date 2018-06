Buxtehude (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV verzichtet im Spiel bei der HSG Blomberg-Lippe auf den Einsatz von Antje Lenz. Aufgrund von Rückenproblemen wird die Torhüterin am Samstag (16.30 Uhr) geschont. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass Antje erstmal wieder schmerzfrei werden soll, bevor sie wieder ins Training einsteigt", sagte Trainer Dirk Leun.

Er sieht sein Team trotz der Serie von zuletzt fünf Siegen bei den Gastgeberinnen vor einer schweren Aufgabe: "In eigner Halle ist Blomberg eine hohe Hürde. In den letzten Jahren waren es immer enge Spiele. Deswegen sind wir auch nicht der Favorit, obwohl wir in der Tabelle über ihnen stehen."

