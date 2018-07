Hamburg (dpa/lno) - Die Sicherheitskräfte und Organisatoren des 31. Hamburg-Marathons sind für die Großveranstaltung am Sonntag gerüstet. "Der Marathon wurde sehr intensiv und professionell vorbereitet", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Freitag und betonte, europaweit habe sich die Sicherheitslage verändert, das gelte insbesondere für Großveranstaltungen. "Alle Sportler und Zuschauer sollen sich sicher fühlen können", sagte Grote. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine besondere Gefährdungslage am Sonntag, man werde aber trotzdem mit vielen Einsatzkräften "sowohl sichtbar als auch nicht sichtbar" vor Ort sein.

Hunderttausende Zuschauer und mehr als 22 000 Sportler werden zu dem Frühjahrsmarathon erwartet. Der Langstreckenläufer Julian Flügel (Bestzeit 2:13:57) holte sich in den vergangenen zwei Jahren den Titel bester Deutscher. "Die Strecke in Hamburg taugt sehr gut für eine persönliche Bestzeit", sagte der Athlet. Sein Ticket für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hat der 29-Jährige schon sicher in der Tasche.

Haspa Marathon Hamburg