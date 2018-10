Gotha (dpa/lno) - Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers haben den Einzug ins Playoff-Halbfinale verpasst. Das Team von Trainer Hamed Attarbashi verlor das entscheidende fünfte Viertelfinal-Spiel in der ProA am Sonntagabend bei den Rockets Gotha mit 64:81 (33:47). Besonders bitter für die Wilhelmsburger Korbjäger: Die Towers hatten in der Best-of-Five-Serie bereits mit 2:0 in Führung gelegen. So aber wartet auf die Gothaer Basketballer um Rudi Völlers Sohn Marco nun Aufstiegs-Topfavorit Rasta Vechta in der Vorschlussrunde. In Spiel vier hatten die Towers am Freitag trotz einer Acht-Punkte-Führung zur Halbzeit den greifbaren Sieg in Hamburg aus der Hand gegeben.

