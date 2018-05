Hamburg (dpa/lno) - Ein Kioskbetreiber in Hamburg hat einen bewaffneten Räuber mit Erfolg selbst in die Flucht geschlagen: Er bewarf den Mann mit Obst und weiteren Gegenständen aus dem Verkaufsraum. Der Täter hatte den 59 Jahre alten Kioskbetreiber am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Billstedt mit einem Messer bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Bedrohte habe geistesgegenwärtig reagiert und der Räuber daraufhin mit einem Fahrrad die Flucht ergriffen - ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizeimitteilung