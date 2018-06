Hamburg (dpa/lno) - Auf dem Weg zurück in den Leistungshandball will der HSV Hamburg bei seiner heutigen Mitgliederversammlung die ersten Pflöcke einschlagen. Nach dem Lizenzentzug und der Abmeldung der Mannschaft vom Bundesliga-Spielbetrieb soll im Hamburger Haus des Sports der Neubeginn gestartet werden.

Als Präsident für den Handball-Sport-Verein Hamburg ist der 44 Jahre alte Unternehmer Marc Dieter Evermann vorgesehen, der auch die kaufmännische Geschäftsleitung des Clubs übernehmen soll. Den Bereich Sport und Kommunikation soll Erfolgscoach Martin Schwalb, der den Verein 2011 zur deutschen Meisterschaft und zwei Jahre später zum Gewinn der Champions League geführt hatte, als Mitglied der Geschäftsleitung mit gleichzeitigem Sitz im Präsidium verantworten.

Sportlich ist der HSV wieder auf einem guten Weg. Mit dem 28:25 über den TSV Ellerbek machte die von Jens Häusler trainierte U23 des Vereins am Samstag die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein und damit den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der HSV fünf Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Wift Neumünster.

