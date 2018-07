Hamburg (dpa/lno) - Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag ein Sonnenstudio in Hamburg-Langenhorn überfallen. Nach einem kurzen Aufenthalt im Wartebereich drängte der Täter die 31-jährige Angestellte hinter den Kassenbereich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem die Frau die Waffe des Mannes bemerkte, öffnete sie ihm die Kasse. Der Täter konnte mit den Tageseinnahmen entkommen. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu dem Wert der gestohlenen Einnahmen machen und sucht nun nach Zeugen.

Polizeimitteilung