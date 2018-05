Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei Hamburg hat einen mutmaßlichen Sexualtäter festgenommen. Er soll vor rund einer Woche eine 20-Jährige in Hamburg-Osdorf überfallen und sexuell genötigt haben. Der Mann sei anhand von Videoaufzeichnungen aus öffentlichen Verkehrsmitteln identifiziert worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der Wohnung des 24-Jährigen in Hamburg-Niendorf konnten die Beamten Beweismittel sicherstellen. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich außerdem der Verdacht ergeben, dass der Mann auch für eine Sexualstraftat 2014 verantwortlich sein könnte. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

