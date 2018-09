Hamburg (dpa/lno) - Mit Mozarts Meisterwerk "Die Zauberflöte" in einer Inszenierung von Jette Steckel eröffnet die Staatsoper Hamburg ihre neue Saison. "In Zeiten von Umbruch, von Wertediskussion und fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen stellt die Staatsoper Hamburg mit Mozarts Meisterwerk die Oper in den Mittelpunkt, die sich exemplarisch mit der Würde des Menschen und der Sinnhaftigkeit des Lebens auseinandersetzt", sagte Opernintendant Georges Delnon am Dienstag in Hamburg. Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano wird in seiner zweiten Spielzeit unter anderem Alban Bergs "Lulu" in einer Inszenierung von Christoph Marthaler dirigieren.

