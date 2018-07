Hannover (dpa) - Die fünf norddeutschen Bundesländer haben den Weg für ein gemeinsames Abhörzentrum freigemacht. Darauf haben sie sich in einem Staatsvertrag geeinigt, der die Einrichtung des Zentrums beim Landeskriminalamt in Hannover vorsieht. Das Rechen- und Dienstleistungszentrum soll ab 2020 die Telekommunikationsüberwachung der beteiligten Polizeibehörden zentralisieren, teilte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag mit.

Das Vorhaben war bereits vor einigen Jahren beschlossen worden. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollten die genauen Regelungen noch in dem Staatsvertrag festhalten. Durch die länderübergreifende Kooperation soll Wissen gebündelt und Geld gespart werden, hieß es in einer Mitteilung der niedersächsischen Staatskanzlei.